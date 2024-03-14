В Испании амнистируют каталонских сепаратистов

Парламент Испании принял закон об амнистии каталонских сепаратистов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает La Vanguardia.

За принятие законопроекта высказались 178 депутатов, 172 были против.

Отмечается, что речь идет об амнистии за преступления - как доказанные, так и предполагаемые - совершенные представителями каталонских сепаратистов во время попытки провести референдум о независимости Каталонии от Испании в 2017 году.

Амнистию каталонских сепаратистов продвигал действующий премьер-министр Испании Педро Санчес. При этом во многих регионах Испании данная мера не является популярной. 9 марта в центре Мадрида тысячи людей вышли на митинг, выступив против закона об амнистии каталонских сепаратистов и потребовав отставки премьер-министра Педро Санчеса. В конце января участниками аналогичной акции протеста в центре Мадрида стали порядка 45 тыс. человек.

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