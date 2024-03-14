Мощное землетрясение в Японии

В префектуре Фукусима на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигла 5,8, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны, передает Day.Az.

Перед подземными толчками сработала общенациональная система экстренных оповещений - людям на телефоны пришли предупреждения о землетрясении. После того, как оно случилось, сейсмологи объявили угрозу цунами на северо-восточном побережье - спустя пару минут ее отменили. Жители Токио заявили, что тоже ощущали подземные толчки.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не уточняется. Данных о возможных нештатных ситуациях на приостановившей деятельность аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" тоже не поступало.

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