Белый дом опроверг данные о наличии у хуситов гиперзвукового оружия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг информацию о том, что у мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" есть гиперзвуковое оружие.

Как передает Day.Az, по словам представителя Белого дома, данная информация "не соответствует действительности".

"Нет абсолютно никаких доказательств того, что хуситы имеют доступ к гиперзвуковому оружию", - сказал он.

До этого источник, близкий к "Ансар Аллах", сообщил, что хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты "высокой поражающей способности" и готовятся внедрить такие ракеты в свой арсенал.

По его словам, ракету, способную развивать скорость до 10 тыс. км/ч, хуситы планируют использовать для атак в Красном море и против целей в Израиле.

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