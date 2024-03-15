Турция и Россия провели политические консультации

В Анкаре состоялись политические консультации между Турцией и Россией.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Турции.

В ходе консультаций между заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным были обсуждены региональные вопросы, стоящие в общей повестке дня двух стран.

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