https://news.day.az/world/1644945.html Назначен новый премьер Палестины
Назначен новый премьер Палестины
Президент Палестины Махмуд Аббас назначил президента Палестинского инвестиционного фонда Мухаммеда Мустафу премьер-министром страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, Мухаммед Мустафа работал также во Всемирном банке и в структурах, близких к палестинскому руководству.
Напомним, что 26 февраля президент палестинского государства Махмуд Аббас принял отставку правительства Мухаммеда Штайе.
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