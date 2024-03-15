Назначен новый премьер Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас назначил президента Палестинского инвестиционного фонда Мухаммеда Мустафу премьер-министром страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, Мухаммед Мустафа работал также во Всемирном банке и в структурах, близких к палестинскому руководству.

Напомним, что 26 февраля президент палестинского государства Махмуд Аббас принял отставку правительства Мухаммеда Штайе.

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