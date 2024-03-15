https://news.day.az/world/1644976.html У побережья Йемена произошло нападение на судно
У побережья Йемена произошло нападение на судно
Вблизи побережья Йемена было совершено нападение на судно.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
Нападение произошло в 50 морских милях (чуть более 90 километров) к юго-западу от йеменского порта Ходейда.
UKMTO не сообщил никаких подробностей случившегося.
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