США уничтожили ракеты и дроны на территории Йемена

США в четверг уничтожили девять противокорабельных ракет и два БПЛА на территории Йемена, сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Силы CENTCOM успешно поразили и уничтожили девять противокорабельных ракет и два беспилотных летательных аппарата в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в четверг командование зафиксировало пуски двух противокорабельных баллистических ракет с территории Йемена в направлении Аденского залива, и двух - в направлении Красного моря.

Сообщений о пострадавших членах экипажей, повреждений судов или же кораблей США и коалиции не поступало, отмечает CENTCOM.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что был зафиксирован инцидент, связанный с ракетными пусками, с судном в 50 морских милях к юго-западу от йеменского города Ходейда.

"Капитан сообщил, что две ракеты пролетели над судном и что он услышал два громких взрыва в отдалении", - говорится в сообщении на сайте UKMTO.

Отмечается, что экипаж в безопасности, судно повреждений не получило и направляется в порт следования.

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