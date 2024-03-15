В России стартовали президентские выборы

Россияне в предстоящие три дня выберут президента, который будет возглавлять страну следующие шесть лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это будут первые президентские выборы, в ходе которых применят нововведения последних лет, - трехдневное и дистанционное электронное голосование.

На восьмых по счету выборах президента РФ за главный пост страны впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией "Новые люди"), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ. Именно в таком, алфавитном, порядке их фамилии будут расположены в избирательных бюллетенях. На прошлых выборах главы государства в 2018 году кандидатов было восемь.

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