ХАМАС предложил Израилю сделку

Палестинское радикальное движение ХАМАС предложило на первом этапе возможного перемирия в секторе Газа, в частности, освободить удерживаемых в анклаве израильских женщин и детей в обмен на освобождение до 1 тыс. палестинских заключенных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters ознакомившись с документом.

Предложение, которое ХАМАС представило посредникам на непрямых переговорах с Израилем, предполагает, что на первом этапе в рамках возможного введения режима прекращения огня в секторе Газа радикалы освободят захваченных при нападении на Израиль женщин, детей, пожилых людей и пострадавших заложников. ХАМАС также готово освободить израильских женщин-новобранцев. В обмен на это Израиль должен будет выпустить на свободу от 700 до 1 тыс. палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства. При этом среди преступников числятся 100 человек, осужденных на пожизненное заключение.

После завершения первого этапа ХАМАС предлагает согласовать дату введения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа и сроки вывода израильских военных из палестинского анклава. На втором этапе предполагается освобождение всех заложников.

Ранее ХАМАС сообщило, что в четверг движение представило посредникам свое видение будущего соглашения об установлении перемирия в секторе Газа. В качестве условий ХАМАС выдвинуло полный вывод израильских сил из анклава, доставку гуманитарной помощи и возвращение перемещенных лиц к местам их постоянного проживания. В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметила, что требования ХАМАС нереалистичны.

С 3 по 7 марта в Каире проходили консультации представителей Египта, Катара, США и палестинского движения ХАМАС для согласования условий введения режима прекращения огня в секторе Газа. По сведениям телеканала Al Arabiya, участники переговоров пытались договориться о введении гуманитарной паузы как минимум в первую неделю Рамадана. 12 марта член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззал заявил, что консультации продолжаются, но идут "с большими трудностями".

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