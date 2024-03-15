Три человека погибли из-за торнадо в США

По меньшей мере три человека погибли из-за последствий торнадо в штате Индиана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания ABC.

По информации полиции штата, инцидент произошел в округе Рэндольф.

Восемь торнадо было зафиксировано вечером четверга в семи разных штатах страны, отмечает телекомпания со ссылкой на данные метеорологической службы.

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