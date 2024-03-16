МИД КНР назвал США крупнейшим источником дезинформации в мире

США регулярно обвиняют другие страны в распространении ложной информации, одновременно с этим оставаясь главным источником дезинформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"США на систематической основе распространяют ложную информацию о Китае, в то же время американское правительство является крупнейшим источником дезинформации в мировой истории. США часто обвиняют другие страны в распространении ложной информации, при этом являясь крупнейшим источником дезинформации", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Он также добавил, что распространение Вашингтоном дезинформации не остановит развитие КНР.

В феврале Ван Вэньбинь, комментируя заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса об интенсификации разведывательных усилий против Китая, заявил, что Китай будет противодействовать работе американских шпионов и не позволит им добиться успеха.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!