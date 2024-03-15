Суд США отказал Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

Бывшему президенту США Дональду Трампу отказали в прекращении дела о незаконном хранении секретных документов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что команда адвокатов Трампа требовала прекратить дело, связанное с ненадлежащим хранением засекреченных материалов в поместье экс-президента Мар-о-Лаго во Флориде, на основании того, что обвинение по делу было неправомерно расплывчатым.

Американский федеральный судья Эйлин Кэннон отклонила данное ходатайство. По ее словам, дело не должно решаться на данном этапе, но заслуживает серьезного рассмотрения.

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