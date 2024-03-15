https://news.day.az/world/1645055.html Несчастный случай в Турции - погибли 8 человек
Несчастный случай в Турции - погибли 8 человек
Лодка, перевозившая нелегальных мигрантов, затонула вблизи Чанаккале (Турция).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, во время инцидента у берегов в районе Эджеабат погибли не менее 8 человек, 2 из которых были младенцами.
Группы береговой охраны, задействованные в этом районе, спасли 4 человек.
Губернатор Чанаккале Ильхами Акташ выступил с заявлением в связи с инцидентом, сказал о начале поисково-спасательных работ.
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