Несчастный случай в Турции

Лодка, перевозившая нелегальных мигрантов, затонула вблизи Чанаккале (Турция).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, во время инцидента у берегов в районе Эджеабат погибли не менее 8 человек, 2 из которых были младенцами.

Группы береговой охраны, задействованные в этом районе, спасли 4 человек.

Губернатор Чанаккале Ильхами Акташ выступил с заявлением в связи с инцидентом, сказал о начале поисково-спасательных работ.

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