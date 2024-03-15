В Японии возобновили сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" возобновил сброс очищенной воды со станции, который был приостановлен после землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего в ночь с четверга на пятницу на северо-востоке страны. Об этом объявила компания-оператор Tokyo Electric Power.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, сброс воды приостанавливался для выявления возможных повреждений систем из-за тектонического удара. Подчеркивается, что никаких неисправностей или повреждений выявлено не было.

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