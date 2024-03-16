Немецкий эксперт рассказал, в каком случае ФРГ может создать ядерное оружие

Немецкий эксперт, сотрудник Института исследований проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете Ульрих Кюн не исключил, что Германия может задуматься о собственном ядерном оружии, если Лондон и Париж окажутся неспособны защищать Европу своими силами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, свое мнение он выразил в статье для журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

"Германия, скорее всего, будет проверять Париж и Лондон на предмет увеличения ядерных обязательств по обеспечению безопасности Европы. Но если это потерпит неудачу... Берлин действительно может столкнуться с самым трудным из всех решений по обеспечению собственной безопасности", - написал эксперт.

Он обратил внимание на то, что "последняя версия" немецких ядерных дебатов демонстрирует некоторые ключевые отличия от предыдущих. К примеру, они происходят в условиях "угрозы" агрессии и РФ и "ухода" США из Европы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!