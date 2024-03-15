В Британии изучают возможность ограничить въезд граждан КНР в страну

Правительство Великобритании рассматривает возможность сократить количество китайских граждан, которые могут въезжать на территорию королевства по дипломатической или служебной необходимости. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что целью этих ограничений является предотвращение шпионажа в стране. По информации агентства, в настоящее время британский кабинет министров и службы безопасности обсуждают план по пересмотру условий пересечения границ для дипломатов и служебных лиц.

При этом ожидается, что сокращение числа людей с правом въезжать в Великобританию по упрощенным правилам побудит КНР и иные страны предоставлять властям королевства больше сведений о поездках их граждан за границу. Более того, у Лондона может появиться больше времени для осуществления необходимых в такой ситуации процедур и проверок.

Однако журналисты уточнили, что не все британские чиновники поддерживают данную инициативу. Некоторые из них опасаются, что введение упомянутых ограничений приведет к ухудшению отношений между Лондоном и Пекином.

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