Литва рассчитывает на размещение систем ПВО союзников до встречи НАТО в верхах

Вильнюс рассчитывает на размещение в Литве на ротационной основе систем противовоздушной обороны (ПВО) союзников по НАТО до встречи альянса в верхах в Вашингтоне. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Арвидас Анушаускас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После принятия на саммите НАТО в Вильнюсе (состоялся в июле 2023 года - прим. ТАСС) решения о ротационной модели ПВО его практическая реализация до встречи в верхах в Вашингтоне будет важным сигналом о том, что Североатлантический альянс демонстрирует решимость укреплять оборону и сдерживание", - сказал он.

Переговоры по этому вопросу Вильнюс провел с Германией, Грецией, Италией, Нидерландами и Швецией, однако никаких конкретных договоренностей пока нет. Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9-11 июля.

Союзники Литвы обеспечены системами ПВО в той мере, в какой это им необходимо, и не могут что-то передать Вильнюсу. Литва в связи с этим предложила вариант размещения систем ПВО на ротационной основе, когда члены НАТО подключаются с тем, что могут на тот или иной момент направить в Литву. Саммит НАТО план в принципе одобрил.

Аналогичным образом со времени вступления Литвы в альянс организовано патрулирование в воздушном пространстве стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией. Контроль в их небе осуществляют союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на литовской авиабазе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

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