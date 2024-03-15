Финляндия захотела запретить въезд беженцам через Россию

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что страна собирается запретить въезд беженцам, прибывающим со стороны российской границы. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Финляндия планирует издать временный закон для разрешения пограничным властям блокировать въезд ищущих убежища лиц, которые приезжают в страну через Россию", - такое заявление сделали финские политики.

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