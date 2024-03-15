Евросоюз выделил 500 млн евро на производство боеприпасов

Еврокомиссия выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что такое решение было принято в рамках схемы поставок большего количества снарядов на Украину и пополнения запасов стран Европейского союза (ЕС).

"Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить свои мощности по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год к концу 2025 года", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Выделенные средства получат в том числе компании Rheinmetall, Nammo, Chemring Nobel, Hellenic Defence Systems, Eurenco.

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