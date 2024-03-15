Государственный герб в Казахстане могут изменить

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым создать специальную комиссию для изучения вопроса об изменении государственного герба, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют эклектика и признаки советской эпохи", - сказал Токаев на заседании Национального курултая в пятницу.

"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем - объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - отметил он.

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