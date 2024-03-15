Эскадра НАТО впервые после вступления Швеции в НАТО прибудет Стокгольм

Эскадра постоянной боевой готовности военно-морских сил (ВМС) НАТО SNMG1 19 марта совершит свой первый визит в Швецию после вступления страны в альянс. Целью визита является "демонстрация силы НАТО", сообщают вооруженные силы королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пять кораблей с 1 тыс. моряками зайдут в порт Фрихамнен в Стокгольме. Флагман группы - испанский фрегат ESPS Almirante Juan de Borbon (F102).

"Командиром SNMG1 является вице-адмирал Хоакин Руис Эскагедо, в состав сил входят испанский флагман ESPS Almirante Juan de Borbon, немецкий корабль поддержки FGS Bonn, итальянский фрегат ITS Luigi Rizzo, французский фрегат FS Aquitane, норвежский фрегат HNoMS Otto Sverdrup и французский фрегат FS Normandie. Однако французский корабль FS Aquitane не зайдет в Стокгольм, а вместо этого примет участие в шведских военно-морских учениях на западном побережье", - поясняется в сообщении.

В нем также напоминается, что "шведские подразделения проводят совместные учения с НАТО уже почти 30 лет".

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