Китай призвал Японию уважать интересы безопасности соседних государств

Китай призвал Японию уважать интересы безопасности соседних азиатских государств, пострадавших от японской агрессии в период Второй мировой войны. Об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем Японию по-настоящему уважать интересы безопасности соседних стран, глубоко задуматься над собственной агрессивной историей и придерживаться пути мирного развития, чтобы не потерять окончательно доверие со стороны азиатских соседей и международного сообщества", - сказал Чжан Сяоган.

Он отметил, что из-за истории агрессии японского милитаризма тенденции в оборонном строительстве Японии "всегда привлекали большое внимание ее азиатских соседей и международного сообщества".

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