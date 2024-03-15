Нетаньяху одобрил план военной операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис премьера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в текущий момент готовится к эвакуации гражданских из населенного пункта.

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