https://news.day.az/world/1645223.html Нетаньяху одобрил план военной операции в Рафахе
Нетаньяху одобрил план военной операции в Рафахе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис премьера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в текущий момент готовится к эвакуации гражданских из населенного пункта.
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