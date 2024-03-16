Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, оно подверглось обстрелу, но не пострадало.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 65 морских милях к западу от йеменской Ходейды [в Красном море]. Капитан торгового судна сообщил о взрыве по правому борту на расстоянии от судна. Судно и его экипаж не пострадали, оно продолжает следовать в порт назначения", - говорится в обновленном сообщении центра об инциденте, произошедшем около 22:45 мск в пятницу.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, нападению подвергся танкер для перевозки сжиженных нефтяных газов, ранее принадлежавший США и следовавший через Красное море под флагом Маршалловых Островов. Компания информирует о двух взрывах рядом с судном, произошедших с интервалом в 40 минут. Экипаж танкера сообщил об активности БПЛА рядом с судном, отмеченной более чем через два часа после первого взрыва.

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