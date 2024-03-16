В Белом доме обеспокоены позицией РФ по ядерному оружию

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ядерная риторика России высших официальных лиц вызывает беспокойство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ядерная риторика, исходящая из Москвы, не только от Путина, но и от Лаврова, Пескова и других, вызывает беспокойство", - сообщил Кирби.

По его словам, США следят за российскими ядерными силами. При этом он добавил, что в стране не хотят менять готовность собственных ядерных сил.

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