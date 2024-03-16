Гутерриш направил Путину и Эрдогану письма по судоходству в Черном море

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президентам России, Турции и Украины Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Зеленскому с предложениями по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Как передает Day.Az, oб этом сообщил ТАСС официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем наши обсуждения со всеми сторонами для сохранения открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства. В связи с этим в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации, Турции и Украины", - сказал Дюжаррик. Он отметил, что в письмах Гутерриш указал, что "свобода гражданской навигации остается всеобъемлющей темой продолжающихся усилий ООН" в этом направлении и что "продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, устойчивыми и предсказуемыми".

Дюжаррик подчеркнул, что с учетом уроков черноморской зерновой инициативы "ООН продолжает активное взаимодействие с Российской Федерацией, Турцией, Украиной и другими соответствующими сторонами с целью дальнейшего снижения рисков коммерческого судоходства в Черном море".

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