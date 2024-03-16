Страны G7 пригрозили Ирану «значительными мерами»

Страны G7 ответят новыми "значительными" мерами Ирану в случае передачи России баллистических ракет, следует из заявления лидеров "Большой семерки", передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Если Иран начнет поставлять России баллистические ракеты или связанные с ними технологии, мы готовы отреагировать быстро и скоординированно, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана", - говорится в заявлении.

В G7 отметили, что подобные действия Ирана "усилили бы региональную дестабилизацию". Лидеры "Большой семерки" напомнили, что ранее государство передало России беспилотники.

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