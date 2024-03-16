https://news.day.az/world/1645268.html Французов призвали выйти на марш против Макрона
Французов призвали выйти на марш против Макрона
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французов выйти на марш против президента Эммануэля Макрона. Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, гражданам страны следует выразить свое несогласие. "После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место - в этом национальном марше против войны!" - написал Филиппо.
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