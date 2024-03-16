Французов призвали выйти на марш против Макрона

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французов выйти на марш против президента Эммануэля Макрона. Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, гражданам страны следует выразить свое несогласие. "После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место - в этом национальном марше против войны!" - написал Филиппо.

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