SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Спутники были выведены на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

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