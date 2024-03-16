Беспилотники атаковали сразу два НПЗ в России - ФОТО - ВИДЕО
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области, сообщил глава региона Дмитрий Азаров, передает Day.Az.
"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов", - приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.
Азаров отметил, что на НПЗ в Сызрани, по предварительным данным, никто не пострадал.
"Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", - добавил он.
По словам главы региона, в настоящее время совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС РФ и силовых ведомств принимаются меры к скорейшей ликвидации последствий, создан оперативный штаб.
"Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - отметил он.
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