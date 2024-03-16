На рынке в Берлине произошла драка с мачете и ножами
На азиатском рынке Dong Xuan в берлинском районе Лихтенберг произошла массовая драка с мачете и ножами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bild.
"Две группы людей напали друг на друга с ножами, мачете и деревянными палками. В итоге пять человек оказались в больнице", - сообщает издание.
Отмечается, что трое из пострадавших находятся в реанимации, еще двое - в тяжелом состоянии. Причина и обстоятельства конфликта выясняются.
До этого в Калининграде пьяный мужчина напал на собутыльника с мачете.
К экипажу ДПС, патрулировавшему улицы Калининграда, обратилась женщина, она рассказала, что ее муж распивал спиртное вместе с приятелем на территории пункта приема металлолома, пьяный собутыльник напал на мужчину и несколько раз ударил его мачете.
Злоумышленника удалось задержать, пострадавший с тяжелым ранением успел скрыться с места происшествия. Его разыскал второй экипаж ДПС, калининградца нашли в его квартире, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
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