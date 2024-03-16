https://news.day.az/world/1645441.html В Измире задержан главарь иранской преступной группы
В Измире задержан главарь иранской преступной группы
Владелец нелегальной игорной сети в Турции задержан турецкими правоохранителями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информагентство Mehr, о задержании Саида Амири объявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По словам министра, ему предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группировкой, незаконных азартных играх и отмывании денег.
Амири использовал поддельное удостоверение личности. Он скрывался в Измире и пытался бежать из Турции. Кроме Амири арестовано еще четыре человека и шесть привлечены к ответственности.
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