В Измире задержан главарь иранской преступной группы

Владелец нелегальной игорной сети в Турции задержан турецкими правоохранителями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информагентство Mehr, о задержании Саида Амири объявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По словам министра, ему предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группировкой, незаконных азартных играх и отмывании денег.

Амири использовал поддельное удостоверение личности. Он скрывался в Измире и пытался бежать из Турции. Кроме Амири арестовано еще четыре человека и шесть привлечены к ответственности.

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