Турецкая армия нейтрализовала террористов в Ираке

ВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака.

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, террористы были нейтрализованы в зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit.

В ведомстве подчеркнули решимость продолжить борьбу с терроризмом до полного его искоренения в регионе.

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