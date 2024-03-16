https://news.day.az/world/1645447.html Турецкая армия нейтрализовала террористов в Ираке
Турецкая армия нейтрализовала террористов в Ираке
ВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака.
Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Согласно информации, террористы были нейтрализованы в зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit.
В ведомстве подчеркнули решимость продолжить борьбу с терроризмом до полного его искоренения в регионе.
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