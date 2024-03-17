Армия Израиля ударила по целям "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] из Ливана по районам горы Дов и [населенных пунктов] Малкиа и Мисгав-Ам на севере Израиля. Ранее сегодня истребители нанесли удары по двум военным объектам "Хезболлах" в районах Мейс-эль-Джабаль и Марвахин в Ливане. Кроме того, в районе Марвахина был нанесен удар по наблюдательному посту "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Кроме того, "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам [в Ливане], откуда велся огонь", добавили в армейской пресс-службе.

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