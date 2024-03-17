В Никарагуа произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у берегов Никарагуа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Геологическую службу США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 67,5 км к западу от города Чинандега с населением около 136 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 52 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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