Военные США нанесли новый удар по Йемену.

Как передает Day.Az, об этом в социальной сети X сообщает Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

По его информации, 16 марта американские военнослужащие уничтожили пять надводных дронов и один беспилотник на территориях Йемена, подконтрольных мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах".

Командование также сообщило, что 16 марта хуситы выпустили два беспилотных летательных аппарата в направлении Красного моря, один из них был сбит, второй, предположительно, упал в воду.

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