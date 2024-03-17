https://news.day.az/world/1645462.html США нанесли новый удар по Йемену
США нанесли новый удар по Йемену
Военные США нанесли новый удар по Йемену.
Как передает Day.Az, об этом в социальной сети X сообщает Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).
По его информации, 16 марта американские военнослужащие уничтожили пять надводных дронов и один беспилотник на территориях Йемена, подконтрольных мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах".
Командование также сообщило, что 16 марта хуситы выпустили два беспилотных летательных аппарата в направлении Красного моря, один из них был сбит, второй, предположительно, упал в воду.
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