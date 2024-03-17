Трампу пообещали победу в режиме турбо

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что второй президентский срок бывшего президента США Дональда Трампа пройдет так же, как и первый, но в "турбо режиме". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит журнал The New Yorker.

"То, чего мы достигли за первые два года его президентства, было просто потрясающе!", - заявил Джонсон.

Отмечается, что Джонсон поддерживает такие пункты предвыборной программы Трампа, как резкое повышение тарифов в торговле с Китаем и ограничение миграции в США из мусульманских стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!