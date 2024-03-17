Мощное извержение вулкана в Исландии

В Исландии эвакуировали жителей города Гриндавик после извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN.

"Лава, похоже, быстро текла к северу от города Гриндавик", - говорится в сообщении. Телеканал также отметил, что лава текла в направлении трассы Гриндавикурвегур, ведущей в Гриндавик.

Отмечается, что главный международный аэропорт Кеблавик и другие региональные аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Однако ожидается, что в воскресенье, 17 марта, вулканический газ может достигнуть городского аэропорта.

Нынешнее извержение является самым мощным за последние несколько лет сейсмической активности, сообщил геофизик Магнус Туми Гудмундссон после полета на вертолете над этим местом.

Гудмундссон подчеркнул, что активный разлом простирается от северной стороны Хагафелла и на север до Стора-Скогфелл. По его оценкам, его ширина составляла около 3,5 километров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!