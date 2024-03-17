Некомпетентность Байдена угрожает демократии в США

Демократия в США оказалась под угрозой из-за некомпетентности президента США Джо Байдена и использования им Минюста и ФБР в политической борьбе.

Как сообщает Day.Az, такое мнение выразил экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо).

"Джо Байден - огромная угроза для нашей демократии. Он серьезнейшая угроза для нашей демократии. Первая причина - это его некомпетентность. Кроме того, он использует министерство юстиции и ФБР в борьбе против своего политического оппонента, то есть меня", - сказал он.

Трамп не сомневается, что в ноябре одержит победу на президентских выборах.

"Мы скажем ему: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда. Ты отвратительно поработал", - заявил республиканец.

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