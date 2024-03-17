Таджикистан и Кыргызстан согласовали более 10 км госграницы

Топографические рабочие группы и группы по правовым вопросам из Таджикистана и Кыргызстана завершили описание более 10,7 км спорной границы между двумя странами, передает Day.Az.

Эта работа была проведена в ходе встречи, которая проходила с 12 по 17 марта в таджикском Бустоне Согдийской области. По итогам встречи было достигнуто соглашение о 10,76 км таджикско-кыргызской границы, и соответствующий протокол был подписан. Стороны также договорились о проведении следующей встречи на территории Кыргызстана, где продолжат работу по описанию остальных участков границы.

В феврале министр иностранных дел Таджикистана сообщил, что уже описано почти 200 км от общей линии границы, но остается примерно 100 км спорных участков. Обе страны заинтересованы в скорейшем завершении процесса делимитации и демаркации границы, но точная дата подписания окончательного соглашения пока неизвестна.

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