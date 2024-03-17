В аэропортах Москвы введены ограничения на полеты

С 09:39 по московскому времени в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский столицы России введены ограничения для обеспечения безопасности.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Росавиация.

Отмечено, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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