https://news.day.az/world/1645494.html На Москву совершена атака БПЛА - ВИДЕО
На Москву совершена атака БПЛА - ВИДЕО
На Москву (столица России) совершена атака беспилотника.
Как передает Day.Az, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА в районе аэропорта Домодедово.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
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