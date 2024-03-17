На Москву совершена атака БПЛА

На Москву (столица России) совершена атака беспилотника.

Как передает Day.Az, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА в районе аэропорта Домодедово.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

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