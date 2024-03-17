В Германии призвали ввести в школах подготовку на случай войны

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер предложила проводить в школах занятия по гражданской обороне на случай войны.

Как передает Day.Az, ёе слова передает издание MRD.

"Молодые люди должны знать об угрозах свободе и уметь справляться с ними. Это не должно быть отдельным школьным предметом, но должно стать частью учебной программы", - сказала министр.

По мнению Штарк-Ватцингер, общество должно быть подготовлено к кризисам - "от пандемии до стихийных бедствий и войны". Она напомнила о подобной практике в школах Великобритании, которые проводят обучение по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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