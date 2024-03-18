Меган Маркл несколько раз пыталась связаться с Кейт Миддлтон после слухов об исчезновении

Герцогиня Меган Маркл несколько раз обращалась к Кейт Миддлтон после того, как в прессе появились слухи об исчезновении принцессы. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

Королевский биограф Том Куинн заявил, что Меган Маркл предприняла несколько попыток, чтобы связаться с Кейт Миддлтон, потому что она "искренне беспокоится" за состояние здоровья принцессы. По мнению Куинна, жене принца Гарри стоит воспользоваться моментом и попробовать наладить отношения с родственницей.

Однако бывшая королевская корреспондентка Дженни Бонд считает, что Кейт Миддлтон не нуждается в поддержке Меган Маркл. Скорее всего, принцесса отвергнет герцогиню Сассекскую.

"Если Меган захочет послать корзину с едой или цветами, чтобы подбодрить Кейт, то я думаю, что этот жест будет вежливо принят. Но я не уверена, что инцидент сблизит двух женщин", - высказалась Дженни Бонд.

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