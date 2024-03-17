Стрельба в Вашингтоне

По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, устроенной в Вашингтоне (США).

Как передает Day.Az, об этом сообщил со ссылкой на правоохранительные органы телеканал CNN.

Сигнал об инциденте недалеко от центра отдыха поступил около 03:00 по местному времени (11:00 по Баку). Все пострадавшие доставлены в больницы, информации об их состоянии не приводится.

Как отметил телеканал, полиция пока не сообщала о задержаниях в связи с произошедшим.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!