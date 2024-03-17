https://news.day.az/world/1645521.html Стрельба в Вашингтоне - есть погибшие
Стрельба в Вашингтоне - есть погибшие
По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, устроенной в Вашингтоне (США).
Как передает Day.Az, об этом сообщил со ссылкой на правоохранительные органы телеканал CNN.
Сигнал об инциденте недалеко от центра отдыха поступил около 03:00 по местному времени (11:00 по Баку). Все пострадавшие доставлены в больницы, информации об их состоянии не приводится.
Как отметил телеканал, полиция пока не сообщала о задержаниях в связи с произошедшим.
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