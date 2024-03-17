Девлет Бахчели переизбран председателем ПНД

Сегодня проходит 14-й съезд Партии националистического движения (ПНД) Турции.

Как сообщает Day.Az, на съезде Девлет Бахчели был переизбран председателем партии.

Он был единственным кандидатом на пост председателя.

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