https://news.day.az/world/1645522.html Девлет Бахчели переизбран председателем ПНД
Девлет Бахчели переизбран председателем ПНД
Сегодня проходит 14-й съезд Партии националистического движения (ПНД) Турции.
Как сообщает Day.Az, на съезде Девлет Бахчели был переизбран председателем партии.
Он был единственным кандидатом на пост председателя.
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