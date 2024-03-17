Операция Израиля в Рафахе осложнит поиск мира на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что поиск мирного решения будет осложнен в случае начала Израилем военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил после встречи с королем Иордании Абдаллой II, состоявшейся в городе Акаба на побережье Красного моря.

"Я думаю, что большое количество жертв в результате такой операции сильно затруднит любое мирное развитие в регионе. Это знают многие и в Израиле. Это будет моим важным аргументом", - сказал Шольц. По его убеждению, "все действия должны основываться на нормах международного права".

15 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна до сих пор не видела планов Израиля по эвакуации мирных палестинцев из Рафаха и оказанию им должной помощи. Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают до 24 марта получить от еврейского государства письменные гарантии того, что американское оружие применяется в соответствии с международным правом.

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