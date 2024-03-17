https://news.day.az/world/1645561.html Путин побеждает на президентских выборах в России - экзит-полл
Путин побеждает на президентских выборах в России - экзит-полл
Действующий президент России Владимир Путин выиграет выборы главы государства, получив 87% голосов, согласно данным экзит-полла, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает Day.Az.
Согласно данным, второе место займет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье место достанется Владиславу Даванкову от "Новых людей" (4,2%), а четвертое место займет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Еще 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными.
Опрос проводился с 15 по 17 марта на избирательных участках.
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