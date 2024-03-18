В Иране подписаны контракты по разработке шести нефтяных месторождений

В Иране состоялась церемония подписания контрактов по разработке шести нефтяных месторождений - Азадеган, Азер 2, Сумар, Саман, Делаваран и Масджед-Солейман, передает Day.Az.

Согласно информации, генеральный директор Национальной нефтяной компании Ирана Мохсен Ходжасте Мехр отметил, что сумма подписанных контрактов составляет 13 миллиардов долларов.

Мохсен Ходжасте Мехр отметил, что эти контракты позволят увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей и доставку нефти из этих районов до 620 тысяч баррелей в день.

Он добавил, что увеличение добычи принесет дополнительную стоимость в размере 15 миллиардов долларов в год, и эти инвестиционные проекты будут финансироваться банками в качестве инвесторов.

По его словам, что в рамках этого проекта будет установлено 650 новых или реконструированных скважин и размещено 50 буровых установок в этих районах.

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