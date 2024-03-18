https://news.day.az/world/1645585.html Путин побеждает на президентских выборах - EXIT POLL
Путин побеждает на президентских выборах - EXIT POLL
Обнародованы результаты exit poll на президентских выборах в Российской Федерации.
Как сообщает Day.Az, по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Фонда общественного мнения, действующий президент Владимир Путин набрал свыше 87 процентов голосов.
По итогам онлайн-голосования, в Москве за Владимира Путина проголосовали 89,1 процента избирателей.
Согласно данным, полученным после обработки 24,4 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 87,97 процента голосов, Николай Харитонов - 3,8, Владислав Даванков - 3,73, Леонид Слуцкий - 2,96 процента.
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